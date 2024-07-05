الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يتابع انتظام ضخ الغاز للشبكة القومية للكهرباء

بدوي خلال الزيارة،
بدوي خلال الزيارة، فيتو

 أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية لانتظام العمل فى مركز التحكم القومى للغاز الطبيعى بشركة جاسكو، استعرض خلالها موقف انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء والضغوط التى تعمل بها الشبكة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة للانتهاء من فترة تخفيف أحمال الكهرباء.


وأكد بدوى المضى قدمًا فى تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو فى ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت ووصولها تباعًا إلى مصر، ولفت إلى أن العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معًا على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

وأشار إلى أن رؤية مجلس الوزراء واضحة وهى العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذريًا من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.


واستمع الوزير خلال الجولة إلى شرح من المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو والكوادر المُشغلة لمركز التحكم حول سير العمل فى منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز وسيناريوهات التعامل والمناورات التى تتم من أجل ضمان استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، سواء من خلال الغاز المنتج محليًا أو الشحنات المستوردة.


شارك فى جولة الوزير المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونائبه للعمليات المهندس أسامة السمنودى، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير،  والمهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول لنقل وتسويق المنتجات البترولية، ومساعدو رئيس شركة جاسكو.

 

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