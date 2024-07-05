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أخبار مصر

اليوم، إيقاف حجز تذاكر قطارات النوم لهذا السبب

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أعلنت هيئة السكك الحديد ممثلة في  شركة أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم) أنه تقرر تنفيذ إجراء هام يخص تذاكرها.

 

إيقاف حجز تذاكر القطارات 

وقالت السكك الحديد إنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم  من خلال موقع الشركة والموبايل أبليكيشن بشكل مؤقت اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك نظرا لإجراء بعض التحديثات على الموقع  لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب على أن يكون الحجز متاحا طوال الوقت خارج تلك الفترة.
واعتذرت الهيئة عن هذا التوقف وقدمت الشكر للركاب على تفهم أسباب هذا التوقف المؤقت.

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