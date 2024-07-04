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رياضة

نادي العين يصدم اتحاد جدة بشأن صفقة سفيان رحيمي

المغربي سفيان رحيمي،
المغربي سفيان رحيمي، فيتو

وجه نادي العين الإماراتي صدمة قوية لنادي اتحاد جدة السعودي، فيما يتعلق بالتعاقد مع الجناح المغربي سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي العين يصدم اتحاد جدة بشأن صفقة سفيان رحيمي

وكان رحيمي (27 عاما) ارتبط في الفترة الأخيرة بالانضمام لصفوف اتحاد جدة خلال الصيف المقبل، بعد المستوى المذهل الذي قاد به فريقه لحصد لقب دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين، عبر موقع "إكس"، تصريحات أدلى بها الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين.

رحيمي ضمن أعمدة الفريق 

وتحدث الشيخ سلطان بن حمدان عن مستقبل رحيمي، قائلا: "اللاعب المغربي ضمن أعمدة الفريق في الموسم المقبل، وهو نفس الحال بالنسبة للمهاجم الكونغولي لابا كودجو".

وعن اختيار رحيمي لقائمة المنتخب الأولمبي المغربي: "أعتقد أن هذا هو أفضل تكريم له بعد المستويات الجيدة التي قدمها".

وأضاف: "العين تعاقد مع المدافع البرازيلي مارلون، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي".

وتابع: "بناء على توجيهات هزاع بن زايد، سيتم دعم الفريق خلال الصيف المقبل، وتلقينا عدة عروض أوروبية وآسيوية لاستضافة المعسكر الخارجي، ولكننا اعتمدنا الرباط لأسباب منطقية".

واختتم: "كل ما ذكر عن العوائد المادية الخاصة بكأس العالم للأندية، ليست إلا مجرد اجتهادات صحفية".

 

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