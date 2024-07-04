تجديد حبس بلطجي تعدى على سيدة في الإسكندرية

جدد قاضي المعارضات، حبس بلطجى الإسكندرية حيث تعدى على سيدة، بعد تداول مقطع فيديو له وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الخارجين على القانون بحمل سلاح أبيض والتعدي عليها بالسب وممارسة أعمال البلطجة بالإسكندرية.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 16 قضية، أبرزها "مخدرات – بلطجة – سلاح أبيض".

وعُثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.