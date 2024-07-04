الزمالك: ما حدث في أزمة بوطيب يشبه الإعجاز

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث في أزمة غرامة المغربي خالد بوطيب يشبه الإعجاز.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "التحويلات والمفاوضات تمت في أيام معدودة وقادها الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، ولم يكن من المقبول أن يحرم الزمالك من لعب بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "جمهور الزمالك داعم للنادي دائمًا وسيكون متواجدا بقوة في مباراة الإسماعيلي القادمة، ولو طلب المنتخب الأوليمبي فريق الزمالك بالكامل لم نكن سنتأخر عن تلبية طلبه".

ومنحت لجنة التراخيص باتحاد الكرة، الزمالك رخصة المشاركة الافريقية بعد تسوية مستحقات خالد بو طيب لاعب الأبيض السابق.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أعلن انتهاء أزمة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، مضيفا أن النادي سيتسلم رخصة المشاركة في الكونفدرالية اليوم الخميس.

وكان نادي الزمالك تلقى يوم 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي.. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب وفي انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الافريقية من الكاف اليوم.

أرقام خالد بو طيب مع الزمالك

وفي السطور التالية نعرض مشوار خالد بو طيب بالأرقام مع نادي الزمالك بعد ما تسبب في وقف قيد القلعة البيضاء.

وانضم خالد بوطيب إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وخاض خالد بو طيب 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف.

وخلال الـ 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب يسجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقائق تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.