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رياضة

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

إيدرسون، فيتو
إيدرسون، فيتو

حسم نادي النصر السعودي، صفقة البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط إيدرسون في الفترة الأخيرة بتمثيل ألوان النصر "العالمي"، بعدما تخلص الأخير من حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا.

قيمة صفقة انتقال إيدرسون إلى النصر السعودي

ووفقا لما ذكرته شبكة قنوات "الإخبارية" السعودية، فإن النصر توصل لاتفاق نهائي مع إيدرسون حول الانتقال لصفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية مختلفة قد أشارت إلى أن مانشستر سيتي يخطط للحصول على 40 مليون يورو من الصفقة.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع الحارس البرازيلي في صيف 2017، قادما من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أهم الأعمدة الأساسية في الفريق.

وشارك إيدرسون مع مانشستر سيتي في 332 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 257 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 155 مناسبة.

تاليسكا يتحدث عن رحيله من النصر

علق البرازيلي أندرسون تاليسكا، على أنباء رحيله عن النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا عودته قريبًا إلى صفوف أصفر الرياض.

وكان المحترف البرازيلي المتألق قد تكبّد إصابة قوية بتمزق عضلي، وذلك في المنعطف الأخير من عمر الموسم المنصرم 2023-2024، جعلته يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.وارتبط اسم تاليسكا مؤخرًا بالرحيل عن النصر السعودي في ظل الاهتمام المتزايد من كبار أندية دوري السوبر التركي.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»؛ نشر تاليسكا مقطع فيديو يستعرض من خلاله بعض اللقطات واللمسات والأهداف والاحتفالات بقميص النصر، وعلق عليه باللغة البرتغالية: «أنا عائد».

 

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