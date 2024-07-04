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رياضة

رسميا، أشرف حكيمي على رأس قائمة منتخب المغرب في أولمبياد باريس

منتخب المغرب الأولمبي،
منتخب المغرب الأولمبي، فيتو

أعلن طارق السكتيوي مدرب المنتخب الأولمبي المغربي، عن القائمة النهائية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، المقرر انطلاقها يوم 24 من الشهر الجاري وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

أشرف حكيمي يقود قائمة المغرب في أولمبياد باريس

 

وتأكدت مشاركة النجم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان في البطولة، حيث تصدر اسمه الثلاثي فوق السن.

ويتواجد الثلاثي سفيان رحيمي وأشرف حكيمي ومنير المحمدي، في قائمة المغرب الأولمبي، فوق السن.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:
حراسة المرمى: منير المحمدي - رشيد غانيمي - محمد رضا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - عادل تحيف - مهدي بوكامير - أيمن الوافي - أكرم نقاش - زكريا الواحدي - هيثم منعوت.

خط الوسط: مهدي مبارك - أمير ريتشاردسون - أسامة العزوزي - بلال الخنوس - أسامة تارجالين - ياسين كيشتا - بنجامين بوشواري.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - المهدي موهوب - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش - إلياس بن صغير.

مجموعة المغرب في أولمبياد باريس

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية، بجوار كل من، الأرجنتين، وأوكرانيا، والعراق.

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