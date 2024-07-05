نواب يكشفون لـ«فيتو» أسباب تراجع دور القطاع الخاص، مطالب للحكومة بالالتزام بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وعدم التدخل فى السوق

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتذليل المعوقات التى تواجهه، وقال النواب إن القطاع الخاص المصرى أصبح يذهب لأسواق خارجية، نتيجة للمعوقات التى يجدها فى الداخل.

يقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سياسات الحكومة الاقتصادية تسببت فى تراجع دور القطاع الخاص، مضيفا: القطاع الخاص المصرى بيروح أسواق عربية وأوروبية بسبب معاناته فى الداخل.

وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»: للأسف الشديد، لدينا إجراءات عقيمة فى الملف الاقتصادى لا تشجع القطاع الخاص، مطالبا بسرعة الإصلاح الإدارى لضبط تلك المنظومة.

وتابع: ما تعلنه الحكومة من تصريحات بشأن توسيع مشاركة القطاع الخاص، لم يتعد فكرة التصريحات الرنانة فقط، دون وجود ممارسات على أرض الواقع من كامل جهات الدولة وتسهيل دور القطاع الخاص.

وأضاف إمام أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تفعل حتى الآن، مشيرا إلى أن الشركات التى تم وضعها فى وثيقة ملكية الدولة لتختار منها لصالح القطاع الخاص، لم يتم طرحها، بل تم طرح شركات أخرى بدلا منها، متابعا: الأمر يؤكد أن الحكومة عندها فوضى فى إطلاق الاستراتيجيات والتصريحات الرنانة.

وأضاف: “إحنا ماشين بطريقة أسمع كلامك أصدقك أشوف إجراءاتك أستعجب”.

وحول مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية، قال عبد المنعم إمام: بالفعل عندنا فجوات تشريعية ليست فى الاقتصاد فقط، ولكن فى ملف الاقتصاد ونجد الأزمة فى الإجراءات التنفيذية على الأرض أكثر منها فى التشريعات، وأشار إلى أن الحل يكمن فى ضرورة المصارحة والإصلاح الإدارى وتنفيذ ما تعلنه الدولة من سياسات بشأن تشجيع القطاع الخاص.

ورأى عضو مجلس النواب، أن بداية التنمية الاقتصادية فى مصر هو إجراء إصلاح إدارى لهيكل الدولة، مشيرا إلى أن القوى العاملة فى مصر يعمل 80% منها فى القطاع الخاص، ولكنها تدفع ضرائب من أجل مرتبات القطاع الحكومى.

وأيد فريدى البياضى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب، حديث عبد المنعم إمام، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، يعانى من الإجراءات العقيمة.

وتابع فى تصريح لـ«فيتو»، بأن الحكومة سبق وأعلنت عن وثيقة ملكية الدولة حتى تخرج مؤسسات الدولة من القطاعات الاقتصادية المسيطرة عليها وتتمكن من المناقصات بالأمر المباشر دون أى منافسة، ولا تدفع ضرائب ورسوما مثل القطاع الخاص، مما يهدد الأخير بالخروج من السوق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحل هو خروج الدولة من تلك القطاعات، عدا القطاعات الخدمية التى تلتزم الدولة بالقيام بها، منتقدا ما قامت به الحكومة مؤخرا من إعداد قانون لطرح القطاع الخدمى فى القطاع الصحى.

وتابع: الحل هو تنفيذ ما تعهدت به الحكومة للمؤسسات الدولية من قبل، بشأن توسيع مشاركة القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة ملكية الدولة. مضيفا: للأسف لا توجد بوادر تؤكد التزام الحكومة بما سبق وأعلنته وكأن تلك التصريحات عبارة عن مغازلة للمؤسسات الدولية للحصول على المزيد من القروض والتسهيلات التى تسببت فى مشكلات أكبر لنا.

وأكد النائب فريدى البياضى، أنه حال الالتزام بتلك الوثيقة والتصريحات الحكومية، سيكون بمنزلة بداية للإصلاح الاقتصادى وطمأنة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى. وتابع: لسنا فى حاجة إلى تعديلات تشريعية بقدر الحاجة إلى تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات.

من ناحيته، قال النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن مشكلة القطاع الخاص، فى المقام الأول هى عدم توافر المناخ الاستثمارى المناسب للمستثمر. متابعا: المستثمر لا يريد حوافز بقدر ما يريد تسهيلا للإجراءات وتذليلا للمعوقات التى تواجهه.

وأضاف فرغلى فى تصريح لـ«فيتو»: سياسات الحكومة فى ذلك الملف غير ناجحة، وتصريحاتها حبر على ورق، مستشهدا بما تم إعلانه حول وثيقة ملكية الدولة، والذى لم يتم تنفيذه حتى اليوم. وتابع بأن القطاع الخاص كان له دور أكبر، ونطالب بعودته مرة أخرى، لأنه قاطرة التنمية فى أى بلد.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن الحكومة تتحمل مسئولية تراجع دور القطاع الخاص نتيجة سياساتها الخاطئة سواء بفرض الضرائب والرسوم عليه وكذلك المعوقات الأخرى التى تستنزف الوقت والجهد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة الجديدة، عليها دور مهم فى تشجيع القطاع الخاص بشكل جاد، من خلال تنفيذ ما جاء فى وثيقة ملكية الدولة، وتذليل معوقات الاستثمار.