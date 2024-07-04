بينهم وزراء، جامعة الزقازيق تهنئ خريجيها المكلفين بمختلف المناصب في الحكومة

هنأت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة خريجيها الذين تم تكليفهم في العديد من المناصب في التشكيل الجديد لحكومة الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونواب المحافظين وذلك بعد أن أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

5 وزراء ونواب محافظين

وهنأت الجامعة كلا من:- الدكتور هانى عاطف نبهان سويلم وزير الموارد المائية والرى بكالوريوس الهندسة - جامعة الزقازيق دفعة 1991 والمهندس شريف مجدي حسين شربينى وزير الإسكان بكالوريوس الهندسة – جامعة الزقازيق دفعة 2004.

الدكتورهانى عاطف نبهان سويلم وزير الموارد المائية،فيتو

بالإضافة إلى نواب المحافظين وهم كل من:- الدكتور أحمد محمود عبد المعطى حسين نائب محافظ الشرقية بكالوريوس نظم المعلومات – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الزقازيق دفعة 2010 والمهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائب محافظ الشرقية بكالوريوس الهندسة – جامعة الزقازيق دفعة 1998 والدكتور حازم محمد جوده الديب نائب محافظ البحيرة بكالوريوس الهندسة – جامعة الزقازيق دفعة 2002.

المهندس شريف مجدي حسين شربينى وزير الإسكان،فيتو

وتمنت الجامعة التوفيق لجميع خريجيها في مهام عملهم القادمة؛ لصياغة مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.

الدكتور أحمد محمود عبدالمعطى حسين نائب محافظ الشرقية،فيتو

قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024



وجاء التشكيل الوزاري كالتالي:

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس للحكومة

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

كامل عبد الهادى فرج الوزير وزيرا للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للقوى العاملة

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا الشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

كريم إبراهيم على بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة

الدكتور محمود مصطفي كامل عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتورشريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية

المهندس هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية

محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

المستشار محمود فوزى عبد الباري وزيرل للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائب محافظ الشرقية،فيتو

القائمة الكاملة للمحافظين الجدد ونوابهم 2024

- اللواء/ خالد شعيب محمود حسين- محافظًا لمطروح

- اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظًا للوادي الجديد

- إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون- محافظًا للمنوفية

- ا عمرو محمد حنفي محمود- محافظًا للبحر الأحمر

- أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري - محافظًا للفيوم

- محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظًا لبني سويف

- الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد- محافظًا للإسكندرية

- اللواء أح/ خالد مجاور محمد مجاور- محافظًا لشمال سيناء

- اللواء/ أشرف محمد إبراهيم الجندي - محافظًا للغربية

- اللواء/ طارق مرزوق محمد عبد المغنى- محافظًا للدقهلية

- إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظًا للقاهرة

- اللواء/ عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظًا لسوهاج

- عبد المطلب ممدوح محمد عمارة - محافظًا للأقصر

- اللواء/ هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظًا لأسيوط

- اللواء طيار/ أكرم محمد جلال محمد - محافظًا للإسماعيلية

- اللواء / علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظًا لكفر الشيخ

- اللواء مهندس/ خالد مبارك حسين بكري - محافظًا لجنوب سيناء

- اللواء أح/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظًا لأسوان

- حازم محمد حسن الأشمونى - محافظًا للشرقية

- خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظًا لقنا

- اللواء أح/ محب حبشى خليل حبشى - محافظًا لبورسعيد

- اللواء أح/ طارق حامد محمد الشاذلي - محافظًا للسويس

- عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظًا للجيزة

- اللواء/ عماد أحمد محمود كدواني - محافظًا للمنيا

- أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظًا للقليوبية

- أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظًا لدمياط

- جاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظًا للبحيرة.

والدكتور حازم محمد جوده الديب نائب محافظ البحيرة بكالوريوس الهندسة،فيتو

فيما شملت قائمة نواب المحافظين كلا من:



- حسام الدين فوزي أبو سيف - نائبًا لمحافظ القاهرة

- إبراهيم عبد الهادي ياسين - نائبًا لمحافظ القاهرة

- أشرف محمد سيد منصور - نائبًا لمحافظ القاهرة

- منى محمد رضا البطراوي - نائبًا لمحافظ القاهرة

- إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي - نائبًا لمحافظ الجيزة

- هند محمد أحمد عبد الحليم - نائبًا لمحافظ الجيزة

- إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائبًا لمحافظ القليوبية

- محمد محمود إبراهيم أبو زيد - نائبًا لمحافظ المنيا

- بلال السعيد عبد الحفيظ حبش - نائبًا لمحافظ بني سويف

- حازم عمر أحمد عمر- نائبًا لمحافظ قنا

- عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائبًا لمحافظ كفر الشيخ

- محمد إبراهيم لطفي موسى - نائبًا لمحافظ المنوفية

- أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائبًا لمحافظ الإسماعيلية

- عمرو عثمان محمد نعمان - نائبًا لمحافظ بورسعيد

- عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائبًا لمحافظ السويس

- أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائبًا لمحافظ الشرقية

- لبنى عبد العزيز حبيب السيد - نائبًا لمحافظ الشرقية

- إيناس سمير محمد حافظ - نائبًا لمحافظ جنوب سيناء

- حنان مجدي نور الدين محمد - نائبًا لمحافظ الوادي الجديد

- أميرة صلاح عبد الحكيم زينه - نائبًا لمحافظ الإسكندرية

- حازم محمد جودة الديب - نائبًا لمحافظ البحيرة

- محمد سامي صادق التوني - نائبًا لمحافظ الفيوم

- مينا عماد ثابت حنا - نائبًا لمحافظ أسيوط

- محمد عبد الهادي عبد الرحيم - نائبًا لمحافظ سوهاج

- هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائبًا لمحافظ الأقصر

- أحمد أنور عطيه العدل - نائبًا لمحافظ الدقهلية

- شيماء محمد الصديق محمد - نائبًا لمحافظ دمياط

- محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائبًا لمحافظ الغربية

- عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائبًا لمحافظ شمال سيناء

- إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائبًا لمحافظ مطروح

- عمرو حلمي حسان لاشين - نائبًا لمحافظ أسوان

- ماجدة حنا بباوي حنا - نائبًا لمحافظ البحر الأحمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ