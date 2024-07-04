ميمي جمال: اديت التمثيل كل حاجة في حياتي (فيديو)

قالت الفنانة ميمي جمال إنها أعطت التمثيل كل شيء لأنها أحبت هذه المهنة.

وأضافت ميمي جمال خلال لقاء لها مع المذيعة إنجي علي ببرنامج “أسرار النجوم”: لو لم أحب الدور الذي أجسده لا أستطيع أن أؤديه بشكل جيد، وأنا عاصرت كهنة التمثيل منذ بدايتها ومراحل تطورها، وأعطيتها كل شيئ لأنني أحببت هذه المهنة.

وتابعت: لو قمت بتجسيد دور شعبي على سبيل المثال أعيش الشخصية بكل تفاصيلها، وهكذا في كل أدواري.

برنامج أسرار النجوم

وحلت ميمي جمال ضيفة على حلقة الليلة من برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة نجوم إف أم، للحديث عن كواليس مشوارها الفني وأبرز المحطات التي مرت بها.

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