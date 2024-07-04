محافظ الإسكندرية: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية بالفترة المقبلة

وصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إلى مقر مكتبه، لمباشرة مهام عمله، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان فى استقباله المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة.

وقدم الفريق أحمد خالد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظًا للإسكندرية.

وأكد المحافظ، أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وعقد الفريق أحمد خالد سعيد، اجتماعًا مع قيادات المحافظة، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها ملفات الرصف، ومنظومة النظافة، والعشوائيات، والإشغالات، وملف التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري.