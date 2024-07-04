1500 لاعب ولاعبة من بينهم ذوي همم في بطولة الكاراتيه باستاد الإسكندرية
استضاف استاد الإسكندرية الرياضي الدولي برئاسة اللواء هشام لطفي، بطولة نادي دهميت الرياضي للكاراتيه لأصحاب الهمم والاسوياء والمقامة علي مدار يومي الخميس والجمعة.
ويشارك في بطولة الكاراتيه ١٥٠٠ لاعب ولاعبة من بينهم عدد كبير من ذوي الهمم ولهم بطولة خاصة، ونظام خاص منفصل عن الأسوياء، وسط حضور كبير من أولياء الأمور وجمهور نادي دهميت.
وأكد اللواء هشام لطفي، مدير استاد الإسكندرية، استعداد الاستاد لاستقبال هذا العدد الكبير من لاعبي الكاراتيه والجمهور علي أرض الاستاد وتوفير المناخ الملائم لهم.
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