غدا، انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية الخضراء

تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، غدا الجمعة، أول مهرجان سينمائي من نوعه تستضيفه عروس المتوسط، وذلك بمتحف الاسكندرية القومي.

تقول نور حازم، منسق المهرجان، إن مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء هي فرصة كبيرة لاحتضان المواهب الشابة وأصحاب الفكر الإبداعي، لمزيد من التواصل مع جمهور الإسكندرية لنشر الوعي البيئي وإلهام العمل الهادف لما يشكل من تأثير إيجابي لمجابهة التغيرات المناخية.

واصلت، أن الدورة الأولى من مهرجان السينما الخضراء، مخصص لعرض أكثر من 30 فيلما قصيرا متعلقا بالانتقال الأخضر العادل، لدعم صانعي وصانعات الأفلام الخضراء بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الفن في زيادة الوعي البيئي إذ أصبحنا في أمس الحاجة له لدعم بيئتنا بالفكر الأخضر المستدام.

كما أشارت، إلى أن مهرجان AGFF منظم من قبل Banlastic Egypt ومشروع Upstage، برعاية عديد من المنظمات المؤثرة بيئيا بما في ذلك: GlobalGreen Grants وLes têtes de l'art وبالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية ومعهد جوته، المركز الثقافي الفرنسي، ومتحف الإسكندرية القومي.

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