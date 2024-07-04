فاز بالعديد من الجوائز العالمية، فيلم "وراء الجبل" حصريا على قنوات ART الليلة

تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم التونسي "وراء الجبل" تأليف وإخراج محمد بن عطية، بطولة مجد مستورة، سامر بشارات، وليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى ٤ سنوات، ولا توجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.\

جدير بالذكر أن الفيلم شاركت قنوات ART في إنتاجه، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية والعربية، منها مهرجان فينيسيا، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان لندن السينمائي، وفاز بجائزة بجائزة الصحافة في مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في حين فاز بطل الفيلم مجد مستورة بجائزة أفضل ممثل.

الفيلم يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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