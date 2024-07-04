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أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع مياه الشرب (صور)

أهالي سمالوط بالمنيا
أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع مياه الشرب

استغاث أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، من انقطاع المياه منذ الساعات الأولي من صباح أمس الأربعاء.

العودة لزمن الجرادل، أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع المياه

وأكد أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أن الشركة أعلنت عن انقطاع مياه الشرب من الساعة 8 صباح امس حتي الساعة العاشرة مساء من أجل عمل ربطيات في الصرف الصحي بشارع الصفانية بالمركز، ولكن حتي الأن لم تعود المياه.

توفير سيارات مياه في شوراع سمالوط 

وأضاف الأهالي حتي أن شركة مياه الشرب وعدتنا بتوفير سيارة مياه في الشوارع ولكنها ليست بالقدر الكافي ومازالنا أكثر من 30 ساعة بلا مياه في المركز في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 


فيما امتلأت موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالعشرات من المنشورات التي تستغيث من انقطاع مياه الشرب منذ أمس عن المركز.

و أكد بعض مسئولي شركة مياه الشرب بالمنيا عن عودة مياه الشرب الي كافة أرجاء مركز سمالوط خلال ساعة بعد انتهاء أعمال الرابط والصيانة.

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