أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع مياه الشرب (صور)
استغاث أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، من انقطاع المياه منذ الساعات الأولي من صباح أمس الأربعاء.
العودة لزمن الجرادل، أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع المياه
وأكد أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أن الشركة أعلنت عن انقطاع مياه الشرب من الساعة 8 صباح امس حتي الساعة العاشرة مساء من أجل عمل ربطيات في الصرف الصحي بشارع الصفانية بالمركز، ولكن حتي الأن لم تعود المياه.
توفير سيارات مياه في شوراع سمالوط
وأضاف الأهالي حتي أن شركة مياه الشرب وعدتنا بتوفير سيارة مياه في الشوارع ولكنها ليست بالقدر الكافي ومازالنا أكثر من 30 ساعة بلا مياه في المركز في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
فيما امتلأت موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالعشرات من المنشورات التي تستغيث من انقطاع مياه الشرب منذ أمس عن المركز.
و أكد بعض مسئولي شركة مياه الشرب بالمنيا عن عودة مياه الشرب الي كافة أرجاء مركز سمالوط خلال ساعة بعد انتهاء أعمال الرابط والصيانة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.