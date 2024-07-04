أهمها تطوير منظومة الدعم، أبرز تصريحات وزير التموين بعد توليه حقيبة الوزارة

حرص وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق على طرح توجهاته وأولوياته في العمل بوزارة التموين الفترة المقبلة، منذ أول يوم استلام حقيبة الوزارة.

وأكد أن أولوياته في العمل بالوزارة، ضبط الأسعار وتوفير السلع وتطوير منظومة الدعم، ووصول الدعم إلى مستحقيه سواء بصورة نقدية أو عينيه.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق أكثر من 31 عامًا من الخبرة المصرفية فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، تطوير البنوك، التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، وهو ما سوف يمكنه في تطوير منظومة الدعم، وتحقيق اتجاه الحكومة في التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

تصريحات وزير التموين

وجاءت أبرز تصريحات الدكتور شريف فاروق بعد توليه حقيبة وزارة التموين كالأتي:

منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية

الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالاضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة.

تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

الفترة الماضية، وتحديدا منذ شهر مارس الماضي، شهدت استقرارا في الأسعار، بعد استقرار سعر الصرف

مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.

الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خدمة المواطنين في المقام الأول وتخفيف العبء عن كاهله.

المواطن سيشعر بنتائج العمل سريعًا من وسيتم تقديم حزم مختلفة من الخدمات.

سنبدأ بملفات توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه.

سيشعر المواطن بنتائج العمل سريعًا مع تقديم خدمات مختلفة للمواطنين"

الفئات المستحقة ستحصل على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية وهي أيضًا من المهام الأولى

سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي.