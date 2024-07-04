الخميس 04 يوليو 2024
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سياسة

المستقلين الجدد يطالب بجدول زمني لتنفيذ تعهدات الحكومة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

أكد حزب المستقلين الجدد أن ماجاء بتصريحات رئيس الوزراء بمثابة الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة وهي تتوافق مع التكليف الرئاسي للحكومة. 

كما أكد هشام عناني رئيس الحزب أن هذه الأسس لعمل الحكومة في الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير لإنجازها مما يستوجب وضع إطار زمني محدد للتنفيذ مع تقييم مرحلي لما يتم إنجازه.

وأضاف عناني أن التصريحات حملت العناوين الكبيرة للملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن المصري مع الملاحظة بأن هذه العناوين الكبيرة تطوي تحتها تفاصيل كثيرة تحتاج إلى فريق عمل متفاني قادر على الإنجاز لتحقيق المردود المطلوب لدى المواطن. 

وقال الحزب إن على الحكومة استغلال حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة لإنجاز ما تم التكليف به وهو ما يمثل دفعة كبيرة يجب الحفاظ عليه من خلال إنجازات حقيقة ملموسة يشعر بها المواطن.

وأكد الحزب دعمه للحكومة لإنجاز ما وعدت به في برنامجها في ضوء التكليف الرئاسي مع مناشدة لكل الأحزاب لدعم تلك الوزارة تقييمها والمشاركة معها في كل ماهو مطلوب لإنجاز ذلك البرنامج من اجل الوطن والمواطن المصري.

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