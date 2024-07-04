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رياضة

الزمالك يعلن انتهاء أزمة خالد بوطيب واستلام الرخصة الأفريقية اليوم

خالد بو طيب،فيتو
خالد بو طيب،فيتو

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، انتهاء أزمة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، مضيفا أن النادي سيتسلم رخصة المشاركة في الكونفدرالية اليوم الخميس. 

وكان نادي الزمالك تلقى يوم 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي.. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب وفي انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الافريقية من الكاف اليوم. 

أرقام خالد بو طيب مع الزمالك 

وفي السطور التالية نعرض مشوار خالد بو طيب بالأرقام مع نادي الزمالك بعد ما تسبب في وقف قيد القلعة البيضاء.

انضم خالد بوطيب إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وخاض خالد بو طيب 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف.

وخلال الـ 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب يسجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقائق تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.

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