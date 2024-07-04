الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الري تفتح باب التقديم في مسابقة الأبحاث العلمية بأسبوع القاهرة للمياه

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم، فيتو
ads

 تلقى الدكتور  هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة"، والمقرر عقده خلال الفترة من (١٣-١٧) أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذي تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

 

أسبوع القاهرة للمياه

 وقال الدكتور سويلم إن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى. 

وأشار إلى حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشري واللوجستي لمنظمي الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادي.

وأضاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق على جلسات الأسبوع، وتسجيل العديد من الجلسات على المنصة الخاصة بالأسبوع، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.

 

مسابقة الأبحاث العلمية بأسبوع القاهرة للمياه

 وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية  فقد تم قبول (١١٣) ملخصا بحثيا بعد التقييم بمعرفة السادة أعضاء اللجنة العلمية، وإبلاغ مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة، كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه طبقًا لضوابط النشر بالمجلة، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو ٧ يوليو ٢٠٢٤، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو ١٤ يوليو ٢٠٢٤.

وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الأسبوع.. فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" حتى تاريخه (٣٦) متسابقا من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن 15 عاما.

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه (١٥٨) متسابقا من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة ٤ يوليو ٢٠٢٤، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و"أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و"الابتكار فى إدارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٧ - ٤٠) عاما من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التي تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣١ يوليو ٢٠٢٤.

 

معرض أسبوع القاهرة للمياه

 كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات. 

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسبوع القاهرة للمياه هانى سويلم وزير الموارد المائية قطاع التخطيط إسبوع القاهرة السابع للمياه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إسبوع المياه الأفريقي

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية