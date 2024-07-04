الري تفتح باب التقديم في مسابقة الأبحاث العلمية بأسبوع القاهرة للمياه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة"، والمقرر عقده خلال الفترة من (١٣-١٧) أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذي تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

أسبوع القاهرة للمياه

وقال الدكتور سويلم إن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى.

وأشار إلى حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشري واللوجستي لمنظمي الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادي.

وأضاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق على جلسات الأسبوع، وتسجيل العديد من الجلسات على المنصة الخاصة بالأسبوع، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.

مسابقة الأبحاث العلمية بأسبوع القاهرة للمياه

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية فقد تم قبول (١١٣) ملخصا بحثيا بعد التقييم بمعرفة السادة أعضاء اللجنة العلمية، وإبلاغ مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة، كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه طبقًا لضوابط النشر بالمجلة، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو ٧ يوليو ٢٠٢٤، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو ١٤ يوليو ٢٠٢٤.

وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الأسبوع.. فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" حتى تاريخه (٣٦) متسابقا من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن 15 عاما.

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه (١٥٨) متسابقا من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة ٤ يوليو ٢٠٢٤، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و"أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و"الابتكار فى إدارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٧ - ٤٠) عاما من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التي تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣١ يوليو ٢٠٢٤.

معرض أسبوع القاهرة للمياه

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.