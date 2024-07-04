إطلاق جائزة التميز للشباب لتعزيز الابتكار في ريادة الأعمال

كشف جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) في إطار نسختها الرابعة عن إطلاق جائزة جديدة خصيصًا لرواد الأعمال الشباب في الفئة العمرية من 16 عامًا وحتى 25 عامًا، تحت اسم "جائزة التميز للشباب".

دعم قصص إبداع الشباب

وتهدف الجائزة لتعزيز ودعم قصص نجاح وإبداع الشباب في الآونة الأخيرة، والتي ساهمت بدورها في تقديم حلول مبتكرة ومشاريع فعالة، مما يؤكد على دور الشباب المصري في مجال الابتكار والتنمية.

وتأتي هذه النسخة من جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) تحت شعار "تخطي التحديات من خلال تعزيز القدرات واغتنام الفرص"، مما يتماشى مع التزام المنصة بدعم بيئة ريادة الأعمال والمساهمة في تطويرها.

كما كشفت جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) عن مد فترة التقديم لجميع فئاتها البالغ عددها 15 فئة حتى يوم 13 يوليو الجاري.

دعم وتنظيم منظومة ريادة الأعمال

يأتي الكشف عن هذه الجائزة الإضافية يأتي تمهيدًا لاستراتيجية جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA)، فيما يخص إنشاء منصة متكاملة للشباب الواعد وهي "جوائز رواد الأعمال للشباب".

وأكد عمرو منسي، مؤسس EEA، أن الجوائز المختلفة تهدف إلى دعم وتطوير لمنظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية، لإلهام الأجيال القادمة وبناء مستقبل مزدهر لريادة الأعمال في مصر والعالم.