مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد تين هاج لمدة موسمين

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين حتى يونيو 2026 المقبل.

تين هاج يجدد تعاقده لموسمين مع مانشستر يونايتد

ووقع إيريك تين هاج على عقد جديد مع مانشستر يونايتد صالح حتى يونيو 2026، حيث قال المدرب الهولندي: أنا سعيد جدًا بالتوصل إلى اتفاق مع النادي لمواصلة العمل معًا.

وأردف: إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في الكأسين والعديد من الأمثلة على التقدم من حيث كنا عندما انضممت.

وأضاف: ومع ذلك، يجب أن نكون واضحين أيضًا، فلا يزال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، وهو ما يعني تحديًا على الألقاب الإنجليزية والأوروبية.

واختتم تين هاج تصريحاته: خلال مناقشاتي مع النادي، وجدنا وحدة كاملة في رؤيتنا للوصول إلى تلك الأهداف، ونحن جميعًا ملتزمون بشدة بالقيام بهذه الرحلة معًا.

مانشستر يونايتد يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

ونجح تين هاج في قيادة مانشستر يونايتد للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بعد الفوز على جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، بعدما ودع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، وأنهى مسابقة الدوري الإنجليزي محتلًا المركز الثامن.