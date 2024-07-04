مستثمرو المشروعات الصغيرة: أداء وزارة الصناعة يسير ببطء شديد منذ 5 سنوات

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار إسناد وزارة الصناعة للوزير كامل الوزير مشيرا إلى أن الإنجازات والتطوير التى تمت فى قطاع النقل منذ توليه منصب الوزير فيه كفيلة بطمأنة المستثمرين خاصة مع ما أثبته من إمكانيات فى ضبط الأداء ومواجهة الفساد وسرعة فى التنفيذ وهو ما يحتاجه قطاع الصناعة بشدة خلال الفترة القادمة.

المستهدفات الرئاسية للتصنيع المحلى والتصدير

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد، أن أداء وزارة الصناعة يسير ببطء شديد منذ أكثر من ٥ سنوات ويعانى من البيروقراطية الشديدة التى لا تتناسب مع المستهدفات الرئاسية للتصنيع المحلى والتصدير.

وأضاف أن جميع منظمات المجتمع المدنى الاستثمارية وأولهم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعى وتوفير كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة.

وطالب السقطى الوزراء الجدد على حث الجهاز الادارى فى كل وزارة على العمل بروح التعاون والتكامل فيما بينهم وتسهيل الاعمال والاجراءات وإنشاء مكتب فنى بكل وزارة لخدمة المستثمرين.

مستهدف الدولة الفترة المقبلة يكشف عنه كامل الوزير

واكد الفريق مهندس كامل الوزير،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددا على أن تطوير الصناعة في الملفات كافة تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

ولفت الى أن وزارة النقل أسست توطين حقيقي للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.

وأوضح أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناء على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.

ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والتشغيل

وتابع أن وزارة الصناعة سيجري العمل بها على قدم وساق دون إجازات، من أجل التيسير للمستثمرين، وإعطاء الرخص لهم، موضحا أن الإنتاج الحربي لديه مصانع والهيئة العربية للتصنيع لديها مصانع، وقطاع الأعمال لديه مصانع، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لديه مصانع، وكل ذلك سينصهر في بوتقة واحدة، من أجل ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والتشغيل.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تعيين 3 نواب له في وزارة النقل، وهم نائب للنقل البري ويختص بكل ما يتعلق بالطرق والكباري والنقل البري، ونائب للسكك الحديدية والمترو، ونائب للنقل البحري، موضحا أن كل نواب وزارة النقل من داخل وزارة ويستطيعون تيسير أعمال الوزارة لكي يستطيع متابعة أمور الصناعة.

فترة عمل كامل الوزير ما بين الصناعة والنقل

وأفاد بأنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساء بوزارة النقل.