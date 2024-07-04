اجتماع مجلس نقابة الصحفيين السبت المقبل لمناقشة عدد من الملفات

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، يوم السبت المقبل، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الصحفيين وعلى رأسها اختيار مرشحي النقابة لعضوية الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.

تحديد لجنة تحت التمرين

ومن المقرر أن تحدد لجنة القيد بنقابة الصحفيين موعد انعقاد لجنة تحت التمرين لكافة التخصصات الصحفية، ولاسيما بعد المقابلة التى أجرتها اللجنة للمتقدمين من فرعي التصوير والإخراج الصحفي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

المؤتمر العام السادس للصحفيين

ويذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

كما قرر المجلس اختيار: الكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل، مدير تحرير جريدة «الشروق»، منسقًا للجنة التشريعات والحريات.

لجنة استشارية للمؤتمر السادس للصحفيين

واختار المجلس لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية، ضمت ما يقرب من 100 زميل صحفى، وتضم جميع النقباء السابقين؛ جلال عارف - ممدوح الولى - ضياء رشوان - يحيى قلاش - عبد المحسن سلامة.

وقرر المجلس دعوة الهيئة الاستشارية، وأمين عام المؤتمر، ومنسقى اللجان لاجتماع يتم تحديد موعده فى أقرب وقت لوضع التصور النهائى للمؤتمر، وخطة عمله، وموعد انعقاده.

كما قرر المجلس توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة فى أعمال وفعاليات المؤتمر.

المؤتمر العام السادس للصحافة

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر باجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال هذا العام، وخلال الفترة الماضية عقدت النقابة عددًا من الاجتماعات التحضيرية، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، ونواب مجلسى الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، وذلك فى إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الفترة الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.