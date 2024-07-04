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أخبار مصر

أول يوم عمل للحكومة الجديدة، مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أول يوم عمل للحكومة الجديدة، عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق بحضور الوزراء الجدد في ثاني اجتماع لرئيس الوزراء في أول يوم عمل للحكومة بعد تشكيلها الجديد. 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.

أول يوم عمل للحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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