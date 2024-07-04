وزير المالية الجديد: ملف الكهرباء يحظى بأولوية قصوى

أول يوم عمل للحكومة الجديدة، قال أحمد كجوك وزير المالية إن ملف الكهرباء يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية.

وأشار كجوك خلال اول اجتماع يعقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية، إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.