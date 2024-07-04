ملفات شائكة تنتظر المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة.. أزمة الغاز والصناعة والاستثمارات أبرز الاهتمامات.. والدعم على رأس أولويات وزير التموين

التشكيل الوزراي الجديد، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، تنتظر المجموعة الاقتصادية العديد من الملفات الشائكة التي تعد من أبرز اهتمامات المواطنين في الوقت الحالي، بسبب الارتفاعات المستمرة في الأسعار والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعاني منها البلاد منذ نحو 4 سنوات.

وتساءل الكثير من المواطنين في الشارع المصري، حول مدى قدرة الحكومة الجديدة في التعامل مع كافة الملفات الاقتصادية الشائكة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي يركز على اختيار الكفاءات للعمل بأفكار وسياسات مدروسة للخروج من الأزمة ضمن خطة الحكومة المستقبلية.

الحكومة الجديدة، فيتو

ملفات وزارة المالية في الحكومة الجديدة

وتأتي في مقدمة الملفات التي تتعلق بوزارة المالية، العمل على تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد، بالإضافة إلى وجود قرارات وسياسات يتم تنفيذهال لخفض حجم الدين، وزيادة الناتج المحلي للدولة خلال الفترة المقبلة.

ملفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أما بالنسبة للملفات المتعلقة بالاستثمار، فإنها تتمثل في عودة الوزارة مرة أخرى لوضع الخطط الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية والمزيد من رؤوس الأموال، و العمل على رفع معدل الصادرات السلعية المصرية غير البترولية، بالإضافة إلى ملف ‏القطاع الصناعي الذي تأثر نتيجة انخفاض التدفقات الأجنبية من العملات الصعبة خلال السنوات الاخيرة.

ملفات شائكة على مكتب وزير قطاع الأعمال العام

ويوجد على مكتب المهندس محمد إبراهيم شيمي داخل وزير قطاع الاعمال العام الجديد، العديد من الملفات الهامة، التي تعد من الأولويات الحكومية خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في ملف الطروحات الحكومية للشركات التابعة للوزارة، بجانب تعزيز كفاءة مختلف الشركات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، والعمل على دعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير الاحتياجات المختلفة محليا على رأسها قطاع الأدوية والسيارات والغزل والنسيج.

ملفات تهم المواطن المصري على مكتب وزير التموين

يوجد هناك العديد من الملفات على مكتب شريف فاروق إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تهم المواطن المصري بشكل كبير، وتتمثل في لتوفير التموين وسط اتجاه الدولة لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، فضلا عن ملف رغيف الخبز، بجانب السلع الاستراتيجية، والرقابة والسيطرة على الأسواق، وهي جميعها ملفات شغلت المواطن خلال الشهور الأخيرة.

أزمة الغاز تتصدر ملفات وزير البترول الجديد

تنتظر المهندس كريم بدوي وزير البترول، عدد من الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن، وتتمثل في أزمة نقص الغاز وتأثيرها على إمدادات الكهرباء في جميع محافظات مصر، وسداد مديونيات الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير المنتجات البترولية لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع بكفاءة عالية.

ومن أبرز الملفات أيضا، جذب الشركات العالمية ذات القدرات المالية القوية لتمويل عمليات الحفر والاستكشاف، وإعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز والنفط لضمان استمرارية الاستثمار وزيادة الإنتاج، ومراجعة كافة مشروعات التكرير والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة منها في تنمية قطاع البترول بشكل شامل، بجانبإعادة النظر في قطاع التعدين وطرح مزادات أكثر شفافية ووضوح لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

من قطاع الأعمال إلى الكهرباء

ومن ملفات البترول إلى الكهرباء، حيث ينتظر المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المشكلة الأكثر أهمية للمواطن المصري في الوقت الحالي، وهي خطة تخفيف الأحمال، وسط انقطاع مستمر ومتزايد للتيار الكهربائي، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي، بجانب مساعي الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء خلال 4 سنوات.

الاسكان الاجتماع أبرز ملفات وزير الإسكان الجديد

وينتظر المهندس شريف شربيني وزير الإسكان الجديد، مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، فضلًا عن تصدير العقار الذي لجأت له الدولة لتوفير مصدر جديد للنقد الأجنبي.