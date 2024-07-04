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الثانوية العامة 2024، مواصفات امتحاني الكيمياء والجغرافيا وتوزيع الدرجات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024، فيتو
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امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، يوم السبت الموافق 6 يوليو، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا لمدة 3 ساعات.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني خاصة طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 ننشر مواصفات الورقة الامتحانية لمادتي الكيمياء والجغرافيا وتوزيع الدرجات الثانوية العامة 2024.

 

عدد أسئلة امتحان الجغرافيا

مادة الجغرافيا مجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا.

 

عدد أسئلة امتحان الكيمياء

مادة الكيمياء مجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا.

 

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال وهذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.

 

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