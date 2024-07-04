التحقيقات عن حريق شقة بالمنيرة: مريض نفسي أضرم النيران في الأنتريه

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في حريق شقة في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، دون وقوع إصابات.

وأفادت التحقيقات بأن مريضا نفسيا أشعل النيران في شقته بمنطقة المنيرة الغربية، بسكب مادة التنر على أنتريه الصالة وإضرام النيران به، مما تسبب في حرق الصالة وغرفة النوم.

حريق شقة في المنيرة الغربية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث المنيرة، بقيام “محمود، أ”، 30 سنة، مريض نفسي ومقيم بمفرده، بسكب مادة التينر على أنتريه الصالة وإضرام النيران به، مما تسبب في حرق الصالة وغرفة النوم.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة بمعرفة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث المنيرة، وتولت النيابة التحقيق.