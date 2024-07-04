الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

ضبط تاجر شابو بأرمنت في الأقصر

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

 ألقت مباحث الأقصر القبض على تاجر مخدرات ومسجل خطر وبحوزته كمية من المواد الكريستالية البيضاء شابو بدائرة أرمنت، والسابق اتهامه في 17 قضية مخدرات.

 

تاجر مخدرات 

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر يفيد بضبط المدعو «أ.ح.أ» 36 عاما بدون عمل ومقيم الرياينة دائرة مركز أرمنت، والسابق اتهامه في 17 قضية  مخدرات.

 

المواد المخدرة 

عقب الإجراءات المقننة تمكن ضباط وحدة مباحث أرمنت من ضبط العنصر الإجرامي الشقي وبحوزته كمية من الشابو 300 جرام، سلاح ابيض عبارة عن خنجر، مبلغ مالي، هاتف محمول.
 

تجارة المخدرات 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الأبيض بهدف الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.


تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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