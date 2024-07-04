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ثقافة وفنون

توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

توفيق عبدالحميد،
توفيق عبدالحميد، فيتو

نفى الفنان توفيق عبدالحميد شائعات تدهور حالته الصحية التي انتشرت في الفترة السابقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب توفيق عبدالحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ واضح أن فى خبر انتشر عن تدهور حالتي الصحية ازعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقي”. 

وتابع توفيق: "الحمد لله على كل حال انا بخير وحالتي الصحية زي ما هي مفيش جديد". 

توفيق عبد الحميد 

وكان الفنان توفيق عبد الحميد تحدث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن كيفية تعامله مؤخرا مع الأزمات التي يمر بها وخاصة ما يتعلق بحالته الصحية.  

وقال توفيق عبد الحميد قائلا: "كلما كانت تمر بي أزمة اتذكر أمثال وائل الدحدوح حتى استطيع الصبر والاحتمال وأشعر ساعتها بضائلة ما اعانيه واحمد الله".   

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الفنان توفيق عبدالحميد توفيق عبدالحميد حالته الصحية فيسبوك فيس بوك

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