استعدادات مكثفة لإطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهري يوليو وأغسطس في الفترة من الخميس ١٨ يوليو، حتى السبت ١٠ أغسطس المقبل، بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

رئيس دار الأوبرا

وقالت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا أن الفعاليات تتضمن ١٨ حفلا تقام على ثلاث مسارح هي: المكشوف - سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة.

المسرح المكشوف

بالإضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التي تقدم مختلف ألوان الإبداع مشيرة إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب، أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بالاشتراك مع الموسيقار هاني شنودة، ليلتين للموسيقى العربية،فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي وفرقته.

مسرح سيد درويش

وتابعت أن مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية يستضيف ٤ حفلات لكلا من الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب.

مسرح أوبرا دمنهور

وأشارت بأن مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضي وفرقتها، المنشد وائل الفشنى وفرقته، والشيخ محمود التهامي وفرقته، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية.

المهرجان الصيفي

وتتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء، عبر إعداد برنامج متميز للمهرجان ويشمل كثيرا من المفاجآت الفنية.