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بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

منصة ثريدز، فيتو
منصة ثريدز، فيتو

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، إن ثريدز، أحدث منصات التواصل الاجتماعي للشركة، سجلت أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهريًّا.

وأضاف زوكربيرج في منشور على ثريدز قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لتدشينها: "يا لها من سنة".

وفي فبراير الماضي، كان زوكربيرج قد قال إن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لثريدز يزيد على 150 مليونًا.

ولا يقدم عدد المستخدمين الشهري إلا صورة محدودة عن شعبية المنصة التي لم تكشف عن مقاييس رئيسية مثل عدد المستخدمين النشطين يوميًّا ولا متوسط الوقت الذي يقضيه كل مستخدم.

وتنافس ثريدز منصة إكس التابعة لإيلون ماسك، التي كانت تسمى تويتر سابقًا. 

ووصل تطبيق ثريدز إلى المتاجر الرقمية للتطبيقات في الخامس من يوليو العام الماضي واجتذب 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.

ويعود السبب في الزيادة الأولية جزئيًّا إلى الطريقة السهلة التي يتيحها التطبيق لمستخدمي منصة إنستجرام الشهيرة لإنشاء حسابات ثريدز. وانسحب بعض المستخدمين الأوائل بعد ذلك.

ولا تتضمن منصة ثريدز إعلانات، ومن ثم لا تجني إلا القليل من المال لميتا.

ودخلت المنصة في الآونة الأخيرة إلى شبكة فيديفيرس، وهي مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي تدعم بروتوكول أكتيفيتي باب وبوسع مستخدميها التفاعل عبر هذه المنصات.

 

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