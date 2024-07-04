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ثقافة وفنون

علي فاروق: المهرجانات مسيطرة على الساحة الفنية و70% والجيل الحالي مالوش طاقة للرومانسية (فيديو)

علي فاروق ومحرر فيتو
علي فاروق ومحرر فيتو

أكد المطرب علي فاروق أن هناك اختلافًا في الأذواق بالوقت الحالي بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه المهرجانات أصبحت مسيطرة على الساحة الفنية.

 

علي فاروق يتحدث عن المهرجانات 

وقال علي فاروق خلال لقائه مع “فيتو”: "الأذواق والجيل اختلف والمهرجانات سيطرت على الساحة بنسبة 70% النهارده من الجيل ما بقاش له طاقة للرومانسية غيرنا احنا، أنا لما كنت بسمع أغنية لأي نجم مثل محمد فؤاد وعمرو دياب كان فيه مشاعر ببتحرك فينا".

وأضاف “فاروق”: النهارده الجيل مالوش علاقة بالكلام دا خالص هو مالوش ذنب هو كبر لقي محتوى متقدم له فيه إسفاف أو بعضه فتقبل الموضوع علشان دا الموجود".

وعن فكرة قلة صنع الألبومات، قال علي فاروق: "أنت ممكن تعمل ألبوم وتصرف عليه وما حدش يسمعه إلا قلة قليلة، لذلك بعض المطربين لجأوا إلى السينجل". 

 

مقومات الفنان للحفاظ على استمراريته 

كما كشف علي فاروق عن مقومات الفنان لكي يحافظ على استمراريته قائلًا: "حب الخير للزملاء ويكون شغال نفسه لنفسه وأنا كعلي فاروق أستمع لأغنيات كثيرة تعجبني وأتمنى أن أقدمها حتى لو كانت أغنية قديمة لكني لم أقدم على ذلك لأن بالفعل تم عمل الأغنية  فبحاول أقتبس إني أعمل موضوع شبه الأغنية اللي كنت أتمنى أقدمها ولكن طبعًا مش كوبي بيست ودائمًا أنا أختار الكلمة التي تليق بي أولًا وأولادي علشان الناس ترضى عنها بعد كدا".

 

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