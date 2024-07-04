الخميس 04 يوليو 2024
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عقارات

تقنين أوضاع دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة

أراضي العبور الجديدة
أراضي العبور الجديدة

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة أسماء دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة.

وناشد الجهاز المواطنين مراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من الاثنين المقبل 8 يوليو الجاري.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد). 

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وأكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالًا كبيرًا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

وقائمة الأسماء كالتالي:

 

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