جهاز مدينة السويس الجديدة يحصل على شهادات الأيزو

حصل جهاز مدينة السويس الجديدة علي شهادات الأيزو أرقام ٩٠٠١ لنظام إدارة الجودة و١٤٠٠١ لنظام إدارة البيئة و٤٥٠٠١ لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

واستقبلت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس أكرم سعد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ورئيس وحدة الاشراف علي الجودة والدكتور احمد كمال راشد مدير إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسين عودة عضو ادارة الجودة بالهيئة ؟

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف رئيس الجهاز على دعم القيادة السياسية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة هيكلة العمل الإداري ولاسيما دور رجال الهيئة في تدريب ومساعدة كوادر الجهاز في الحصول على شهادات الأيزو.

أكدت علي أن المستثمر هو المستفيد الأول من مخرجات العمل الإداري وتطبيق مفاهيم الأيزو في التعاملات اليومية والخدمات المقدمة.

كما تحدث أكرم سعد مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والمشرف على وحدة الإشراف علي الهيئة، وأشاد بتعاون كوادر الجهاز مع لجان الجودة والسلامة والصحة المهنية

وألقي الدكتور أحمد كمال رشاد مدير إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كلمة أكد فيها علي ترجمة مفردات الايزو في التعامل اليومي مع السادة المستثمرين والمواطنين.