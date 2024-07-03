شهود عيان عن عقار السبتية المنهار: البيت وقع مرة واحدة (صور)

روى شهود عيان تفاصيل انهيار عقار في منطقة السبتية.

وقال أحد الأهالي:"“شكمان” كان أول واحد دخل البيت بعد ما وقع، أنا عارف السقف اترفع ازاي وطلعت البنت، كنت بزق السقف بضهري لفوق وبيطلع معايا".

وأضاف شاهد عيان آخر أنه كان متواجدا بجوار العقار قبل انهياره لإجراء مكالمة هاتفية، مضيفا: "مرة واحدة لقيت البيت وقع ومبقتش شايف نفسي وبقيت بنده على صاحبي ومش شايفه".

وتابع: "بعد ما طلعت اول بنت مبقتش قادر أتمالك أعصابي وجسمي ساب".

انتشال 5 أشخاص أحياء من أسفل وأعلى عقار بولاق أبو العلا المنهار

انتشلت قوات الإنقاذ بمديرية أمن القاهرة، 5 أشخاص أحياء من أسفل عقار مكون من 4 طوابق انهار بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى فى محيط الواقعة،وتبين وجود 3 أشخاص أسفل الأنقاض و2 آخرين عالقين أعلى العقار وتم انتشالهم ونقلهم للمستشفى.

وكشف الفحص المبدئى بان العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار إخلاء العقار.

ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات لبيان وجود قاطنى عقار أم خال من السكان، وحصر الخسائر البشرية جراء الانهيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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