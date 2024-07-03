بعد تجديد الثقة، وزير الري يوجه رسالة للقيادة السياسية
وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، للقيادة السياسية على تجديد الثقة، واختياره للاستمرار في قيادة حقيبة الري في التشكيل الوزاري الجديد.
سويلم يوجه الشكر للقيادة السياسية
وقال سويلم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “جاء التكليف الأول أغسطس 2022 لدخول العمل العام بعد قضاء ما يقرب من ثلاثين عاما في ألمانيا، لم أتردد في تلبية نداء الوطن، وكان وضع الرؤية الواضحة هي الخطوة الأولي، ولتحقيقها كان لابد من تشكيل فريق عمل مؤهل ثم التنفيذ بكل قوة وحزم، وخطة زمنية محددة وهو ما أحدث تغييرا علي الأرض داخليا وخارجيا”.
وأشار سويلم “ثم جاء اليوم 3/ 7/ 2024 تجديد الثقة من القيادة السياسية والتكليف باستكمال ما تم، وإضافة مهام جديدة، شكرا للقيادة السياسية علي الثقة، شكرا لمؤسسات الدولة علي الدعم وشكرا لفريق العمل، لأن تجديد الثقة هو تجديد الثقة في الفريق كاملا من جميع العاملين في الوزارة العريقة وزارة الموارد المائية والري ومازال الطريق طويلا”.
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