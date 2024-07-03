الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

زيادة المسطحات الخضراء، وزيرة البيئة تكشف أجندة العمل للفترة المقبلة

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
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عبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن شكرها وامتنانها لتجديد الثقة بها في تولي حقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، وأكدت الدكتورة ياسمين أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من الجهد خاصة في ملف التغير المناخي الذي يعد أحد التحديات الكبرى.

 

أجندة العمل للمرحلة المقبلة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أولوياتها تشمل عدة ملفات رئيسية، حيث يأتي على رأسها ملف التغير المناخي، هذا الملف الذي يتطلب مجهودات مكثفة على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ، الذي يرأسه رئيس الوزراء، وكذلك على مستوى المشروعات الفعلية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف.

مصر ودورها الدولي

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور مصر في المفاوضات الدولية، مؤكدة أن دور مصر في دفع أجندة العمل المناخي والدفاع عن مصالح الدول النامية والأفريقية سيظل قويًا، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر الأطراف (COP27).

جذب الاستثمارات الخضراء

كما تحدثت الوزيرة عن ملف جذب الاستثمارات الخضراء، مؤكدة أن البيئة تحولت من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية حقيقية، مثل الاستثمار في إدارة المخلفات الصلبة البلدية، وتطوير المحميات الطبيعية، والسياحة البيئية، وتحلية مياه البحار.

ملفات وطنية هامة

وأضافت أن هناك ملفات وطنية أخرى ذات أهمية كبيرة، مثل ملف التشجير وزراعة الأشجار، مشيرة إلى الحملات التي نُفذت في الفترة الماضية والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء بما يتوافق مع الميزان المائي لكل محافظة، كما تطرقت إلى ملف البلاستيك وأهمية رفع الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية، خاصة مع اقتراب اتفاقية جديدة في نهاية العام.

رؤية جديدة للبيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين أن التوجه الحالي هو تحويل القضايا البيئية إلى فرص استثمارية تساهم في خلق فرص عمل جديدة، موضحة أن الهدف هو دمج الملف البيئي مع المسار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مثلما تم في مشروع إعادة تدوير قش الأرز الذي تحول من مشكلة إلى فرصة اقتصادية يستفيد منها الفلاحون.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع البيئة، معبرة عن أملها في تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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