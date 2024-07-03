الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الفريق محمد عباس يستقبل وزير الطيران الجديد (صور)

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس يستقبل وزير الطيران الجديد
ads

 استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، الدكتور طيار  سامح الحفني، وزير الطيران المدنى بديوان عام الوزارة فى أجواء مليئة بمشاعر الود والترحاب والتي أكدت على استمرار أواصر التواصل والتعاون الفعال بين قيادات الوطن المخلصين من وزراء حاليين وسابقين.

تسليم وتسلم الفريق محمد عباس يستقبل الطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنى

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات الوزارة.

حيث قدم الفريق محمد عباس حلمي التهنئة للطيار سامح الحفنى لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدني معربًا عن تقديره له لما يتمتع به من قدرات وخبرات دولية كبيرة، ومتمنيًا له كل التوفيق والنجاح في إدارة منظومة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة.

 


ومن جانبه، أعرب الطيار سامح الحفني عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الاستقبال ومشيدًا بجهوده الحثيثة وإدارته الواعية خلال فترة توليه مسئولية الوزارة. 

وأكد الحفني على التزامه بمواصلة العمل لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني على المستويين الدولي والإقليمي وتحقيق مزيد من النمو والتطوير فى كافة أنشطة القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الطيران الطيار سامح الحفنى الطيار منتصر مناع الفريق محمد عباس حلمي سامح الحفني قطاع الطيران المدني وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

بعد أدائه اليمين، أبرز الملفات على مكتب وزير الطيران الجديد

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

أخبار مصر اليوم: الراحلون والباقون في تشكيل الحكومة الجديدة 2024.. أستاذ موارد مائية يكشف خطة إثيوبيا للتخزين الخامس بسد النهضة

سنظل أوفياء، رسالة مؤثرة لـ مختار جمعة بعد استبعاده من وزارة الأوقاف في التشكيل الحكومي الجديد

لطلاب الجامعات، شروط الالتحاق ببرامج التدريب بمصر للطيران

الحكومة الجديدة 2024، من هو سامح الحفني المرشح لوزارة الطيران؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "ممفيس"

بعد استبعاده من الحكومة الجديدة، وزير التعليم يشكر العاملين ويوجه رسالة مؤثرة لأسرته

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية