الخميس 04 يوليو 2024
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التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد غدا مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء غدا

يأتي ذلك عقب الإعلان عن التغيير الوزاري الذي شمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

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كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تشيكل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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