وزير التعليم الجديد: هنشتغل على المعلمين والتطوير التكنولوجي لتغيير شكل الدولة كمان 10 سنوات (فيديو)

الحكومة الجديدة، أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بتنصيبه وزيرا للتربية والتعليم، موضحا أنه سيجري العمل على تنمية المهارات بشكل قوي، فضلا عن تطوير المعلمين؛ لأنهم أساس العملية التعليمية، وسنعمل على تطوير التكنولوجي وتقليل الكثافة في الفصول.

اعتماد الوسائل التعليمية مهمة الوزير الجديد

وأوضح «عبد اللطيف» خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارات السابقة بنيت على اتجاه اعتماد الوسائل التعليمية في المقام الأول، على الفهم والاستيعاب والابتكار أكثر من الحفظ والتلقين، وسنكمل على ما سبق: «ربنا يعينا ونقدر نكمل حاجة كويسة».

وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف، فيتو

مهمة وزير التربية والتعليم الجديد

وأردف وزير التعليم الجديد:"كل شغلنا على المستقبل كمان 10 سنين الدولة هيبقى شكلها ايه ومن يقود الدولة هيبقى شكله ايه..نفكر في تنمية المهارات والأعمال التي لم تكتشف بعد، وهنشتغل على المعلمين والتطوير التكنولوجي".