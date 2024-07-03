إصابة شخصين إثر حادث انقلاب تروسيكل في المنيا

أصيب شخصان إثر انقلاب تروسيكل غرب كوبري أبو شناف في مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين إثر انقلاب تروسيكل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل أمام عزبة البكل وتحديد غرب كوبري أبو شناف في مدينة المنيا.

غرب كوبري أبو شناف في مدينة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من محمد عيسى، 19 عاما مقيم في عزبة البكل، استين عجايبى، ٩ سنوات مقيم في عزبة غطاس بالمنيا.

مستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.