مصرع سيدة مسنة في حريق منزلها بحي غرب أسيوط

لقيت سيدة مسنة مصرعها اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في منزلها وتواجدها بمفردها داخله في حارة الشرفاء بمنطقة المجاهدين التابعة لحي غرب أسيوط وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى العام وجاري تحرير المحضر واتخاذ اللازم.

اندلاع حريق في منزل سيدة مسنة بحي غرب أسيوط

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في منزل بحارة الشرفاء بمنطقة المجاهدين بحي غرب أسيوط، وأنباء عن مصرع سيدة مسنة داخل المنزل.

مصرع مسنة في اندلاع حريق منزلها بأسيوط



على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والمطافي وقوة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين صحة الواقعة وأسفر الحريق عن مصرع سيدة مسنة في العقد السابع من عمرها تدعى “سعاد. ع” أشارت التحريات إنها تقطن بمفردها داخل المنزل ولم يستطيع الأهالي اخراجها من المنزل أثناء نشوب الحريق كما احترقت محتويات المنزل بالكامل.



سيطرة الحماية المدنية على الحريق



تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وأخمدت النيران قبل انتقالها للمنازل المجاورة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري لمعرفة ملابسات الواقعة.