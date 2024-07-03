الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

طارق الملا يسلم وزير البترول الجديد مهام منصبه

الملا وبدوي في لقاء
الملا وبدوي في لقاء ودي بوزارة البترول، فيتو

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، الذي هنأه على تولى الوزارة متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار التواصل والبناء على ما تحقق.

وأثنى بدوى على ما قدمه “الملا” من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التى تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة، وعلى رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن برنامج العمل الذي تقوم به الدولة المصرية الحديثة قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل.

 

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البترول والثروة المعدنية القطاعات الاقتصادية مهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البناء والتنمية

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