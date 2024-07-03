طارق الملا يسلم وزير البترول الجديد مهام منصبه
التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، الذي هنأه على تولى الوزارة متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار التواصل والبناء على ما تحقق.
وأثنى بدوى على ما قدمه “الملا” من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التى تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة، وعلى رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأشار إلى أن برنامج العمل الذي تقوم به الدولة المصرية الحديثة قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.