خبير قانون دولي: صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن المجازر الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين تؤكد عدم تغير إسرائيل ما دام المجتمع الدولي يحتفظ بصمته دون تقديم ردع فعال ضدها بسبب جرائمها.

وأكد سلامة في تصريحات لـ"فيتو" أن الحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن المجازر التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود مسؤوليتين دوليتين، الأولى هي المسؤولية الجنائية والمدنية على الحكومة الإسرائيلية لمساهمتها في جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء غير المشاركين في النزاع المسلح.

وأضاف سلامة أن النوع الثاني من المسؤولية الدولية يقع على عاتق القادة الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنهم يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي ختام حديثه، شدد سلامة على أن القادة الإسرائيليين هم الأكثر ملاحقة في العالم بناءً على مبدأ الاختصاص القضائي الدولي.

ويأتي هذا في ظل استمرار حرب الإبادة على الفلسطينيين وتصاعد التوترات في المنطقة دون تدخل فعال من المجتمع الدولي لإيقاف العنف.