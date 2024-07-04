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سياسة

قانون البنك المركزي، تعرف على شروط التملك في رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

حدد قانون البنك المركزي، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بـ البنوك، حيث نصت المادة 74 من القانون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

 

وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة لصالحه في البنوك، على أن تتولى حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
 

قواعد الإفصاح فى شأن تملك أسهم البنوك

وطبقا للقانون، يصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح فى شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلى أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفى حالة مخالفة هذه القواعد يسرى فى شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وإذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأى بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقًا لحكم المادة 75 من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه.

ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسرى عليه فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة 74 من هذا القانون. 

 

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البنك المركزى رؤؤس الاموال توزيع الأرباح الهيئة العامة للرقابة المالية الاسهم الزائدة

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