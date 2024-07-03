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محافظات

هشام أبو زيد، من مديرية العمل إلى نائب محافظ الأقصر (صور)

الدكتور هشام أبو
الدكتور هشام أبو زيد نائب، فيتو

وقع الاختيار على الدكتور هشام أبو زيد نائبًا لمحافظ الأقصر، خلفا للدكتور محمد خير عبدالقادر، وذلك بعد تداول أنباء بتوليه المنصب ومن المقرر حلف اليمين بقصر الرئاسة.

حركة المحافظين 2024 

والدكتور هشام أبو زيد، من أبناء القبيلة الهمامية بنجع حمادي من محافظة قنا أقصى جنوب الصعيد، وهو أحد أحفاد شيخ العرب.

السيرة الذاتية لنائب محافظ الأقصر الجديد 

ولد أبوزيد في مطلع أكتوبر سنة 1978، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون عام 2001 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 2007، ثم على درجة الدكتوراه في القانون الدولي عام 2015 بتقدير جيد جدا مع التوصيه بالتبادل مع الجامعات.

عُين في مديرية العمل بقنا عام 2002، ثم تدرج إلى أن وصل لمدير الشئون القانونية بمنطقة عمل نجع حمادي، ثم عمل مديرا لمكتب علاقات عمل فرشوط التابع لمديرية العمل بقنا،ثم عمل مديرا لمركز التدريب والتطوير الاداري بمديرية العمل بقنا، ثم مديرا لإدارة التخطيط بمديرية العمل بقنا، واخيرا وكيلا لمديرية العمل بسوهاج.

محافظ الأقصر يغادر الديوان

واكدت مصادر أن المستشار مصطفى ألهم، غادر من محافظة الأقصر، بعد تأكد عدم تجديد الثقة به كمحافظ للإقليم بعد 6 سنوات قضاها بالمحافظة، حيث تولى المنصب في شهر سبتمبر عام 2018.

عبدالمطلب محافظا للأقصر 

كما أفادت الترشيحات الأولى عن تعيين المهندس عبدالمطلب عمارة محافظا للأقصر، خلفا للمستشار مصطفى ألهم، وكان شغل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وكان يتولى منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون قطاع التنمية وتطوير المدن، ومن القيادات المشهود لها بالكفاءة المتميزة فى العمل خصوصًا فى مجال المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية.

 

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