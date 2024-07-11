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أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

النبي صلى الله عليه
النبي صلى الله عليه وسلم

شقيقة النبي المجهولة..ربما لا يعلم الكثيرون شيئا عن شقيقة النبي المجهولة أنيسة بنت الحارث شقيقته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كما لا يعلمون أيضا أن الشيماء لم تتزوج بجاد كما جاء في الفيلم الذي لا يزال يعرض حتى الآن رغم مخالفته للوقائع التاريخية والآثار النبوية فالشيماء وكما تذكر كتب السيرة لم تتزوج وكذلك بجاد لم يتزوج الشيماء كما حدث في الفيلم ولم يصاحب عكرمة بن أبي جهل بل ربما لم يقابله مرة في حياته

 اليوم وربما للمرة الأولى نتحدث عن شقيقة النبي صلى الله عليه وسلم "المجهولة" والمجهولة هو وصف ينطبق علي الشخص الذي لا نعرفه أو نعرف عنه الشيء اليسير، وربما يتطابق الوصف علي ندرة ما ذكر عنها من أخبار وربما التجاهل وعدم الذكر

 وفي السطور التالية سنتعرف علي شقيقة النبي المجهولة، وهي أخته من الرضاع إذ أنها ابنة حليمة السعدية وشقيقة الشيماء فإلي التفاصيل

روائع مختارة | روضة الدعاة | السيرة النبوية | إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم.. من الرضاعة|نداء الإيمان
أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة  وأخته من الرضاع

 أنيسة بنت الحارث شقيقة النبي المجهولة

 أنيسة بنت الحارث بن عبد العزي بن رفاعة السعدي، من بني سعد من قبيلة هوازن وهي أخت الرسول محمد من الرضاعة، وابنة حليمة السعدية مرضعة النبي، وأختها هي حذافة بنت الحارث المعروفة بالشيماء، ولديها أخ أيضًا أسمه عبدالله بن الحارث. وليس هناك ما يدلُّ على وجودها بعد مبعث النبي (ص).».

 

نسبها وأصلها

أمها: حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأبوها:الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن، وعمها: أبو ثروان بن عبد العزى.وأخوتها: عبد الله بن الحارث، وحذافة بنت الحارث"الشيماء"

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‫من هم اخوة النبي ﷺ الذين لايعلم عنهم الكثير من المسلمين - YouTube‬‎
أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة  وأخته من الرضاع

 

 

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ثويبة الأسلمية، عتيقة أبي لهب وأول مرضعات النبي

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مرضعات النبي، واحدة اعتقت بسببه وأخرى اعتق قومها إكراما لها

 

أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة

 من المعروف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه أي إخوة من أبيه وأمه، ولكن كان لديه إخوة من الرضاعة  حيث ذكرت كتب السيرة والحديث أسماء لإخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة 

 فمن حليمة جاء ذكر الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى وأخيها عبد الله بن الحارث، وأختهما أنيسة بنت الحارث، فهؤلاء أمهم حليمة السعدية ـ رضي الله عنها ـ

 

 وقد ذكروا كذلك أن له إخوة آخرين من الرضاعة من مرضعة أخرى وهم حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الأسد أرضعتهما ثويبة مولاة عمه أبي لهب التي أعتقها بسبب إرضاعها لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم.

 

قال البلاذري: أرضعته صلى الله عليه وسلم أيامًا قلائل، قبل أن تأخذه حليمة، وأرضعت قبله حمزة، وبعده أبا سلمة.

 

وقد قال صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة"، وقال في حق ابنة أم سلمة: "إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة".

 

ومنهم: أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب أرضعته ورسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية مع أولادها: عبدالله، وآسية وجدامة وتعرف بالشيماء

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