أهم مطالب المصريين من الحكومة الجديدة.. خفض الأسعار ومراقبة الأسواق.. وقف انقطاع الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.. والاهتمام بالصحة والتعليم

الحكومة الجديدة 2024، قدم المصريون مطالبهم للحكومة المصرية الجديدة، فور الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وشملت القائمة عددا من المطالب على رأسها ضبط الأسواق، والقضاء على الفساد، ووضع برنامج زمني محدد لحل الأزمات التي يعاني منها المصريون، والتي لم تتمكن الحكومة السابقة من حلها.

المطلوب من الحكومة الجديدة تحسين أحوال المصريين

وكان على رأس الأولويات للمطلوب من الحكومة الجديدة، فكانت مراعاة الحكومة بتحسين أحوال المصريين، والعمل بجدية منذ الساعات الأولي لحلف اليمين لحل مشاكل المواطن البسيط، وأبرزها أزمة انقطاع الكهرباء، التضخم والعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار، و"الابتعاد عن قوت المواطن الغلبان"

حل أزمات المواطنين الغلابة، فيتو



قال أحمد مرجان، عضو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة سفير المنظمة والسلام فى العالم، عن مطالبه من الحكومة الجديدة: "أولا كل الشكر لكل وزير مخلص ضحي من اجل الوطن وسط تحديات هي الاصعب في تاريخ مصر مش مهم مين وزير جديد المهم البلد محتاجة مخلصين وأصحاب فكر وتخطيط الحكومة الجديدة مطلوب منها برنامج زمني محدد يراعي ترتيب الأولويات، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ملف الكهرباء- المياه- الأسعار"

حل مشاكل المواطن البسيط أولوية من الحكومة الجديدة



وحدد النائب البرلماني أحمد عاشور مطالبه من الحكومة الجديدة، فقال: "مطلوب من كافة الوزراء العمل بجدية اعتبارًا من الساعة الأولى من حلف اليمين.. الشعب ينتظر إحداث الفارق... جميع المطالب مهمة وهي مطالب الشعب كله ويجب علي الحكومة الجديدة أن تشعر المواطن بالفرق من الشهر الأول.. حل مشاكل المواطن البسيط أولوية أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة حل فوري لأزمات تتعلق بالمواطن وأبرزها أزمة انقطاع الكهرباء، التضخم والعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع بعض التجارـ رفع مستوى الخدمات العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية"



وتابع أحمد عاشور طلباته من الحكومة الجديدة "أن تضع الحكومة برنامجا على قدر التحديات التي تمر بها البلاد، العمل وفق ترتيب الأولويات" وخصوصا فيما يمس حياة المواطن، أن تعمل الحكومة على توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب، بذل إجراءات أكثر فاعلية للعمل على رفع قيمة الجنيه المصري، تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني وأن يتضمنها برنامج الحكومة، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسرعة إنجاز قانون المجالس المحلية، تعديل قانون انتخابات المجالس النيابية في إطار ما تم الاتفاق بشأنه مع المطالب المذكورة عاجلة للغاية وأبرزها توفير وظائف للشباب الخريجين من مختلف التخصصات والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق"

مطلوب إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى فورا

أما جمال قرين فوضع قائمة من المطالب أمام الحكومة الجديدة، قائلًا: "مطلوب من الحكومة الجديدة، إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى فورا، وتخفيف المعاناة عن كاهل الناس، بإيجاد حلول سريعة لمشكلة غلاء الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وإيجاد بدائل عن استخدام الغاز والمازوت، بالتوسع فى مجال الطاقة الشمسية غير المكلفة، مثلما فعلت الصين، باستخدام أسطح الأنهار فى توليد الطاقة الشمسية، وكذلك زيادة المعاشات ومرتبات الموظفين، بحيث لاتقل الزيادة عن 2000 جنيه، فى ظل هذا الغلاء، الذى أصبح فوق طاقة الناس."

المطالبة بحل أزمة انقطاع الكهرباء، فيتو



وطالب الناشط أحمد متولي من الحكومة الجديدة محاربة الفساد، فقال: "مطلوب من الحكومة الجديدة محاربة الفساد وتنفيذ الأحكام وهى كدا هتتعدل لوحدها"

الابتعاد عن قوت المواطن الغلبان

أما المدرس سامي أباظة فوضع أمام الحكومة الجديدة عدد من المطالب، حيث قال: "المطلوب من الحكومة الجديدة..الابتعاد عن سعر العيش والسكر والزيت السمنة والرز والملح والخضار واللحمة والبنزين والكهرباء والمياه والمواصلات والعلاج وإيجار السكن ولبن الاطفال والفراخ والسمك والبيض.. الابتعاد عن قوت المواطن "اللي طافح الدم" طول الشهر علشان مرتب مبيكفيش بيته وأولاده ليوم ٥ في الشهر.. الابتعاد عن أب نفسه يجيب لأولاده الحاجات اللي بيحبوها لكنها غاليه عليه... الابتعاد عن قوت المواطن الغلبان"

المطالبة بضبط الأسواق، فيتو



أما المحامي جمال الهواري فحدد مطالبة للحكومة الجديدة قائلًا: "المطلوب من هذه الحكومة في المرحلة القادمة مطلوب منها ان تلبي طموحات الشعب المواطن المصري وتعمل على حلها ومنها العمل على الاهتمام بالتعليم والصحة العمل على مراحل الإنتاج والتصنيع في كافة المجالات العمل على توفير فرص عمل للشباب العمل على ضبط السوق والرقابة على الأسعار العمل على تخفيض الأسعار في كافة السلع التي تمس حياة المواطن العمل على الاستفادة القصوى من البنية التحتية التي كلفت المواطن مليارات الدورات ونتوقف في الوقت الحالي عن المشاريع الحكومية المكلفة المطلوب من الحكومه الجديدة انها تحس بالمواطن وتشاركه همومه وتشعره انها قريبه منه لأنها من الشعب"

الشعب ينتظر انفراجة بعد سنوات من المعاناة



وقال الدكتور إبراهيم خليل إبراهيم: "الشعب ينتظر الحكومة وكله أمل في إنفراجة بعد سنوات من المعاناة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وتحمله للزيادات المستمرة لأسعار الخدمات الأساسية ونطلب من الحكومة الجديدة القضاء على جشع التجار وضرورة الرقابة المستمرة على الأسواق وتطبيق القوانين بيد من حديد... وأيضا لابد من نظرة لأصحاب المعاشات واقترح أن يكون الحد الأدنى للمعاشات ٦٠٠٠ جنبها..."



أما الناشط محمد فهيم حجاج فقال: "مطلوب من الحكومة الجديدة وضع سياسة لضبط الأسواق"