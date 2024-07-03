حملات تموينية مكثفة في البحيرة، تعرف على نتائجها

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، حملات تموينية مكثفة ، بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية، فى إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة حركة الأسواق، ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري، والتأكد من جودة السلع المعروضة،ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بكافة الضوابط والقوانين.



ضبط 11 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن

أسفرت بمركز كوم حمادة عن ضبط 11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 1806 شيكارة سماد بإجمالى 45 طن

وفي حملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط 1806 شيكارة سماد باجمالى 45 طن تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها،و سيارتين محملتين بـ 70 شيكارة يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة تم تجميعهم بدون وجه حق، و37 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وبمركز كفر الدوار تم ضبط تاجر تصرف فى 9350 علبة سجائر بالبيع فى السوق السوداء ومحلين لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 بدالين تموينيين لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية وآخر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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